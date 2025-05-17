Трамп в понедельник собирается позвонить Путину, а после этого – Зеленскому

Президент США Дональд Трамп планирует телефонный разговор с правителем РФ Владимиром Путиным в понедельник, 19 мая, после чего позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в субботу, 17 мая, в своей соцсети TruthSocial.

Трамп заявил, что планирует телефонный разговор с главой Кремля в 10 часов утра (вероятно, по Вашингтону, то есть в 17:00 по киевскому времени).

"Темами звонка будут прекращение кровопролития, в результате которого гибнут в среднем более 5000 российских и украинских военных в неделю, а также торговля", – заявил президент США.

Он отметил, что после этого планирует разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем – "с президентом Зеленским и различными членами НАТО".

"Надеюсь, это будет продуктивный день, наступит прекращение огня и эта крайне жестокая война, война, которой не должно было быть, закончится", – добавил Дональд Трамп.

Напомним, после первых за три года переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле 16 мая, где россияне выдвинули неприемлемые требования, Зеленский и европейские лидеры совместно поговорили с Трампом.

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал, что во время разговора они пытались донести, что РФ не реагирует на требования США.

Также Макрон сообщил, что Трамп может в ближайшие дни связаться с Кремлем, чтобы определить дальнейшие шаги для приближения завершения войны РФ против Украины.

Дональд Трамп после переговоров в Стамбуле выразил уверенность, что Путин "устал от войны", и сказал, что мирное соглашение возможно только при его участии.