Вице-президент США: война в Украине не закончится в ближайшее время

Вице-президент США Джей Ди Вэнс не верит, что война России против Украины может закончиться в ближайшее время.

Об этом он сказал в интервью Fox News, передает "Европейская правда".

Вэнс отметил, что сейчас перед администрацией США стоит вопрос, как помочь России и Украине "найти компромисс" для окончания войны, которая длится уже более трех лет.

Однако, по его словам, "именно Россия и Украина должны прийти к соглашению и прекратить этот жестокий конфликт".

"Это не закончится в ближайшее время", – отметил Вэнс

"Да, конечно, украинцы возмущены тем, что к ним вторглись. Но будем ли мы продолжать терять тысячи и тысячи солдат за несколько километров территории тем или иным образом?" – сказал он.

В то же время вице-президент США выразил оптимизм относительно перспектив переговоров между Россией и Украиной.

"Трудно сказать, что "я уверен". Решение принимать России и Украине. Мы лишь привлекаем их к разговору. Мы сейчас в том месте, когда нужно сказать "хватит" гибели тысяч и тысяч молодых людей", – заявил Вэнс.

В последние недели администрация Трампа пыталась форсировать "мирный процесс" между Украиной и Россией и, по данным СМИ, подготовила "окончательное предложение" по мирному урегулированию.

Среди прочего, США готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы.

Впоследствии агентство Reuters ознакомилось с текстом предложений по прекращению войны России против Украины, которые были переданы американской стороне украинскими и европейскими официальными лицами на переговорах в Лондоне.

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