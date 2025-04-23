СМИ узнали, что получают Украина и Россия по "мирному плану" Трампа

Администрация Трампа передала Украине на прошлой неделе в Париже одностраничный документ, который подали как "окончательное предложение" президента США по мирному урегулированию.

С текстом документа ознакомилось издание Axios, пишет "Европейская правда".

Источник, близкий к украинскому правительству, сообщил, что Киев считает это предложение очень предвзятым по отношению к России. "В предложении очень четко сказано, какие ощутимые выгоды получит Россия, но лишь туманно и в общих чертах сказано, что получит Украина", – сказал украинский собеседник изданию.

Что получает Россия по предложению Трампа:

"Де-юре" признание Соединенными Штатами российского контроля над Крымом.

"Де-факто" признание оккупации Россией почти всей Луганской области и оккупированных частей Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

Обещание, что Украина не станет членом НАТО. В тексте отмечается, что Украина может стать частью Европейского Союза.

Отмена санкций, введенных с 2014 года.

Усиление экономического сотрудничества с США, в частности в энергетической и промышленной сферах.

Что получает Украина по предложению Трампа:

"Надежные гарантии безопасности" с участием специальной группы европейских стран, а также потенциально единомышленников из неевропейских стран. В документе нечетко прописано, как будет функционировать эта миротворческая операция, и не упоминается об участии США.

Возвращение небольшой части Харьковской области, которую оккупировала Россия.

Беспрепятственное прохождение реки Днепр, которая проходит вдоль линии фронта в некоторых частях Юга Украины.

Компенсации и помощь на восстановление, хотя в документе не сказано, откуда будет взято финансирование.

В плане также содержатся другие элементы. В частности, указано, что ЗАЭС будет считаться украинской территорией, но эксплуатироваться США, а электроэнергия с нее будет поставляться как в Украину, так и в Россию.

Документ также ссылается на американо-украинское соглашение о добыче полезных ископаемых, которое, по словам Трампа, будет подписано в четверг.

План был разработан после того, как на прошлой неделе посланник Трампа Стив Уиткофф встретился с Путиным на более чем четырехчасовой встрече.

После презентации плана Путин предложил приостановить российское вторжение вдоль нынешней линии фронта в рамках потенциальной сделки, сообщает FT.

Сейчас это самый большой жест Путина, который свидетельствует о его готовности к миру, но европейские чиновники остаются скептически настроенными.

СМИ ранее сообщили, что США на переговорах в Лондоне 23 апреля, где будут обсуждать шаги для прекращения огня в российско-украинской войне, представят свое предложение о признании аннексии Крыма Россией со стороны Вашингтона и заморозки линии фронта в рамках мирного соглашения.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев официально не получал таких предложений от США.