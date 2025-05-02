В ЕС подтвердили, что соглашение о минералах с США не противоречит пути Украины к членству

Соглашение о минералах, подписанное Украиной и США 1 мая 2025 года, не противоречит законодательству ЕС и не станет препятствием для вступления Украины в Европейский Союз.

Об этом на брифинге в Брюсселе 2 мая сообщила главный пресс-секретарь Европейской комиссии Паола Пиньо, передает корреспондентка "Европейской правды".

Главный спикер Еврокомиссии заявила, что соглашение о недрах между Украиной и США принимает во внимание планы Украины по вступлению в ЕС и закодонавство ЕС.

"Мы приветствуем достигнутую вчера договоренность, которая принимает во внимание, в частности, процесс вступления Украины в ЕС и законодательство ЕС, что, очевидно, имеет ключевое значение", – подчеркнула Паола Пиньо.

"Это то, что мы обсуждали с нашими украинскими коллегами. Мы понимаем, что это также было их интересом – убедиться, что соглашение не станет помехой возможному будущему присоединению (к ЕС). Поэтому об этом также важно сказать", – добавила она.

Стоит заметить, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил ожидания, что Верховная Рада ратифицирует подписанное в ночь на 1 мая соглашение о недрах с США в начале следующей недели – до 8 мая.

Отметим, пока не сформированы, не подписаны и не опубликованы "технические" части указанного соглашения, без которых невозможно сделать выводы об их долгосрочных последствиях для Украины.

Подробнее то, что известно по состоянию на сейчас, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко – Ископаемые в обмен на оружие. Что вошло в соглашение Украины с США и какие риски остаются.