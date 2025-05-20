Писториус после разговора Трампа с Путиным: РФ не готова ни к каким уступкам

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что разговор президента США Дональда Трампа с кремлевским главой Владимиром Путиным продемонстрировал, что Россия не готова идти на какие-либо уступки.

Об этом немецкий министр сказал перед началом встречи министров обороны стран ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

По словам Писториуса, разговор Трампа с Путиным станет одной из тем встречи европейских министров.

Он подчеркнул, что этот разговор "еще раз подтвердил, что российская сторона делает заявления, но пока нет никаких доказательств заявленных намерений".

"Как и раньше, нет никаких уступок; он (Путин. – Ред.) говорит только о прекращении огня на своих условиях, то есть на хорошо известных условиях, таких как отказ от вступления в НАТО, уступка оккупированных территорий и многое другое", – отметил глава Минобороны Германии.

Он добавил, что Путин тянет время, и, по мнению Писториуса, "прекращение огня пока не предвидится".

"К сожалению, следует сказать, что Путин, по-видимому, по-прежнему не заинтересован в мире или прекращении огня, по крайней мере на условиях, приемлемых для других. Однако... я придерживаюсь своей линии и говорю, что в конечном итоге я оцениваю не слова, а поступки и действия", – сказал министр.

Напомним, после разговора с Путиным Трамп сказал, что Украина и Россия "немедленно" начнут переговоры о прекращении огня.

При этом источники издания Financial Times рассказали, что европейские лидеры, с которыми Трамп говорил после разговора с Путиным, были "неприятно удивлены" описанием со стороны Трампа результатов его звонка.