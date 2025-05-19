Источник FT: европейцев неприятно поразило то, что Трамп рассказал о звонке с Путиным

Европейские лидеры, с которыми Дональд Трамп поговорил после звонка с Владимиром Путиным 19 мая, не увидели в президенте США готовности оказывать давление на хозяина Кремля.

Об этом Financial Times сообщил источник, знакомый с разговором, пишет "Европейская правда".

После разговора с Владимиром Путиным Трамп рассказал о его содержании президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также лидерам Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии и президенту Европейской комиссии.

Источник FT говорит, что лидеры, участвовавшие в телефонном разговоре, были "неприятно удивлены" описанием со стороны Трампа результатов его звонка с Путиным.

Было очевидно, что Трамп "не готов оказывать большее давление" на Путина, чтобы тот серьезно подошел к переговорам, добавил тот же источник.

Как пишет FT, в европейских столицах также опасаются, что Трамп может заключить с Путиным соглашение, которое удовлетворит максималистские требования последнего и будет противоречить интересам Украины.

Напомним, президент США Дональд Трамп после разговора с Владимиром Путиным 19 мая заявил, что Украина и Россия "немедленно" начнут переговоры о прекращении огня.

В своем сообщении президент США не упомянул ни о требовании администрации о безусловном прекращении огня, которое Путин открыто отверг, ни о потенциальном санкционном давлении в случае, если Москва пойдет на уступки.

После этого Трамп провел часовую беседу с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.