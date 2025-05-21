Портнова застрелили в Испании

Экс-советника бывшего украинского президента-беглеца Виктора Януковича – Андрея Портнова – застрелили в Мадриде.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на собеседника, ознакомленного с расследованием, передает "Европейская правда".

Как отметил собеседник агентства, неустановленный нападавший или нападавшие застрелили бывшего украинского политика Андрея Портнова в среду, 21 мая, утром у ворот Американской школы в престижном районе Мадрида – Позуэло.

#SUMMA112 confirma el fallecimiento de un varón con heridas por arma de fuego en #PozueloDeAlarcón.



Colabora @SEAPAPozuelo y #PolicíaLocal.@policia se encarga de la investigación. pic.twitter.com/yJJnoCcval – 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) May 21, 2025

Полиция Мадрида сообщила агентству, что вызов о стрельбе поступил в 9:15 утра по местному времени, не назвав имя жертвы.

Радиостанция Cadena SER отметила, что мужчина отвозил своих детей в школу, когда его застрелили.

ДОПОЛНЕНО В 13:10. Собеседники, близкие к расследованию, сообщили EL PAÍS, что Портнова "застали врасплох двое или трое нападавших", которые выстрелили ему пять раз в голову и спину.

ОБНОВЛЕНО В 13:18. Собеседник "ЕвроПравды" в Главном управлении разведки Министерства обороны подтвердил, что Портнова застрелили.

Пророссийский Портнов был первым заместителем главы Администрации президента Виктора Януковича, и в июле 2022 года стало известно, что он уехал из Украины через Закарпатье.

Также он находился под санкциями США с декабря 2021 года. Его внесли в список лиц по так называемому "акту Магнитского". В этот список вносят высокопоставленных чиновников, причастных к нарушению прав человека и масштабной коррупции. В США его обвиняют в торговле влиянием на украинские суды.