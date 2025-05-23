В Испании хотят бороться с наплывом туристов новым налогом на аренду жилья

В испанском правительстве просят парламент поддержать введение нового налога на добавленную стоимость в размере 21% на краткосрочную аренду туристического жилья, чтобы сдержать наплыв посетителей на фоне трудностей на рынке жилья.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters.

Министр жилищного строительства Испании Исабель Родригес в пятницу представила законопроект, призванный улучшить ситуацию с дефицитом жилья при одновременном сохранении дохода от туризма.

Одна из мер предусматривает введение НДС на краткосрочную аренду в размере 21% – вдвое больше налога в 10%, который уплачивается за проживание в отелях. Налога на краткосрочную аренду в Испании до сих пор нет.

"Эти меры призваны гарантировать право семей на аренду жилья", – заявила Родригес, выступая в парламенте.

Максимальная ставка налога будет применяться ко всем объектам аренды на срок до 30 дней. Он коснулся бы около трети из 94 миллионов туристов, которые посетили Испанию в прошлом году и решили арендовать жилье вместо проживания в отеле.

Законопроект также содержит спорную меру о налогообложении граждан стран, не входящих в ЕС, до 100% в случае покупки в Испании недвижимости, если она не будет их основным местом жительства.

Испания пытается найти баланс между поддержанием туризма как двигателя экономики и решением проблемы высокой стоимости жилья, поскольку владельцы недвижимости отдают предпочтение более прибыльной аренде для туристов.