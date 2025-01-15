В Испании в 2024 году зафиксировали рекордное число туристов

В течение 2024 года Испанию, по оценкам местных властей, посетили 94 миллиона иностранцев, что является наибольшим показателем за всю историю наблюдений.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", объявил министр промышленности и туризма Испании Жорди Эреу на пресс-конференции в среду, 15 января.

Министр объявил, что 2024 год, по последним данным, станет лучшим годом для туризма в Испании с момента начала наблюдений.

По прогнозным расчетам государственного туристического агентства Испании Turespaña, в течение прошлого года расходы туристов в стране выросли на примерно 16% по сравнению с годом ранее, до 126 млрд евро.

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Между тем количество международных посетителей в Испании, по оценкам Turespaña, достигло 94 миллионов – на 10% больше, чем в 2023 году.

По словам Эреу, эти данные подтверждают, что Испания "движется к более качественной и диверсифицированной модели туризма".

Рекордные показатели посещаемости Испании туристами уже фиксировались в течение лета 2024 года, когда в стране побывали почти 22 миллиона посетителей.

Но на этом фоне испанцы все больше возмущены засильем иностранцев в популярных курортных местах, в частности Барселоне и Малаге, а также на Канарских и Балеарских островах.

В связи с этим испанское правительство нацелилось на туристические квартиры, которые уже давно обвиняют в сокращении предложения аренды и вытеснении местных жителей с рынка.