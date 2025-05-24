Суд запретил Трампу отменять право Гарварда принимать иностранных студентов

Федеральный судья запретил администрации американского президента Дональда Трампа отменить право Гарвардского университета принимать иностранных студентов, удовлетворив срочное ходатайство вуза о предотвращении "немедленного и непоправимого ущерба".

Об этом пишет Politico со ссылкой на заявление судьи, передает "Европейская правда".

Судья Окружного суда США Эллисон Берроуз удовлетворила требование Гарварда о временном запрете всего через несколько часов после того, как университет подал иск против Министерства внутренней безопасности, обвинив администрацию в антиконституционной мести за отказ подчиниться требованиям президента Дональда Трампа.

Берроуз заявила, что немедленный запрет необходим, поскольку без него Гарвард "понесет немедленный и непоправимый ущерб еще до возможности выслушать все стороны".

Она назначила слушание на 29 мая, чтобы рассмотреть возможность более длительной блокировки действий администрации.

Как пишет издание, пока решение, вероятно, позволяет избежать острого кризиса, который мог бы повлиять на нынешних студентов Гарварда, некоторые из которых должны закончить учебу уже через несколько дней.

В иске, поданном в федеральный суд Бостона, Гарвард назвал действия администрации внезапными и такими, которые будут иметь "разрушительное влияние для Гарварда и более 7000 владельцев виз".

Как отмечается, иностранные студенты составляют примерно 27% от общего числа студентов Гарварда – более 6700 человек по состоянию на осень 2024 года.

"Одним росчерком пера правительство пытается стереть четверть студенческого состава Гарварда", – говорится в иске.

Стало также известно, что такое решение затронуло и 23-летнюю бельгийскую принцессу Елизавету, которая должна унаследовать королевский престол. Она завершила первый год обучения в магистратуре Гарварда.