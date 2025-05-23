Будущая королева Бельгии пострадала от запрета Гарварду принимать иностранцев

Решение администрации Дональда Трампа отозвать у Гарвардского университета разрешение принимать иностранцев задело и 23-летнюю бельгийскую принцессу Елизавету, которая должна унаследовать королевский престол.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Бельгийская принцесса Елизавета завершила первый год обучения в магистратуре Гарварда, после чего администрация Трампа отменила право вуза принимать иностранных студентов.

Решение Министерства внутренней безопасности США означает, что иностранцы, которые сейчас учатся в Гарварде, должны перевестись в другие учебные заведения, или же они потеряют легальные основания для пребывания в стране.

В королевском дворце Бельгии сказали, что последствия решения в отношении Гарварда "станут понятнее только в ближайшие дни и недели".

"Мы анализируем ситуацию и ждем, как она будет развиваться. В ближайшие дни и недели может произойти многое", – сказал директор по коммуникациям королевского двора Бельгии Ксавье Баерт.

Принцесса Елизавета изучает в Гарвардском университете государственное управление на двухгодичной магистерской программе, которая, согласно описанию, расширяет кругозор студентов и совершенствует их навыки для "успешной карьеры на государственной службе".

Елизавета – старшая из четырех детей бельгийского короля Филиппа и королевы Матильды, поэтому является прямой наследницей престола. Перед поступлением в Гарвард она получила диплом по истории и политике в Оксфордском университете.

В прошлом году, напомним, 46-летняя шведская принцесса Виктория начала в армии подготовку, необходимую для офицерского звания.