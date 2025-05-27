В Эстонии разоблачили планы создания "параллельной армии" при поддержке РФ

Эстонская прокуратура заявила, что прокремлевские политики Айво Петерсон и Дмитрий Роотси планировали создание параллельной вооруженной структуры при поддержке военной разведки РФ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

По словам государственного прокурора Троину Олев-Аас, обвиняемые в государственной измене Айво Петерсон и Дмитрий Роотси в 2022 году при поддержке движения Koos начали создавать отряд гражданской обороны, который в случае кризиса должен был взять на себя функции вооруженных сил.

В переписке с соратниками, которую обвинение предъявило суду, Петерсон подчеркивал, что цель группы – "обеспечивать безопасность и выполнять функции армии" в случае "вакуума власти", заявило обвинение в зале суда.

Также, по утверждению прокуратуры, Петерсон и Роотси санкционировали установление контактов с представителями российской военной разведки (бывшее ГРУ) для получения инструкций и помощи в создании отряда. Несмотря на публичные заявления Петерсона о якобы гуманитарном характере проекта, прокуратура рассматривает его действия как попытку сформировать альтернативную государству структуру обороны, действующую под прикрытием благотворительности.

"Петерсон сам проработал более десяти лет в полиции, поэтому прекрасно знал, что оборона страны – это исключительная прерогатива государства", – подчеркнула Олев-Аас.

На прошлой неделе Тройну Олев-Аас потребовала признать Айво Петерсона виновным в государственной измене и приговорить его к 17 годам лишения свободы.

Также прокурор потребовала назначить 13 лет лишения свободы Дмитрию Роотси, обвиняемому в государственной измене, и 11 лет лишения свободы Андрею Андронову, обвиняемому в ненасильственных действиях, направленных против Эстонской Республики.

Судебное следствие по делу началось в ноябре 2023 года. Сейчас оно вышло на финишную прямую, но не все обвиняемые выступили с последними словами. Еще два заседания состоятся в июне.

В 2023 году Петерсон баллотировался на выборах в Рийгикогу (парламент) по совместному избирательному списку Объединенной левой партии и Koos. Его предвыборная кампания сопровождалась скандалом, связанным с поездкой на оккупированные территории Украины, в частности, в города Мариуполь и Донецк.