В Естонії викрили плани створення "паралельної армії" за підтримки РФ

Естонська прокуратура заявила що прокремлівські політики Айво Петерсон і Дмитрій Роотсі планували створення паралельної озброєної структури за підтримки військової розвідки РФ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

За словами державного прокурора Трійну Олев-Аас, обвинувачені в державній зраді Айво Петерсон і Дмитрій Роотсі 2022 року за підтримки руху Koos почали створювати загін цивільної оборони, який у разі кризи мав узяти на себе функції збройних сил.

У листуванні з соратниками, яке обвинувачення пред'явило суду, Петерсон наголошував, що мета групи – "забезпечувати безпеку і виконувати функції армії" в разі "вакууму влади", заявило обвинувачення в залі суду.

Також, за твердженням прокуратури, Петерсон і Роотсі санкціонували встановлення контактів із представниками російської військової розвідки (колишнє ГРУ) для отримання інструкцій і допомоги у створенні загону. Незважаючи на публічні заяви Петерсона про нібито гуманітарний характер проєкту, прокуратура розглядає його дії як спробу сформувати альтернативну державі структуру оборони, що діє під прикриттям благодійності.

"Петерсон сам пропрацював понад десять років у поліції, тому прекрасно знав, що оборона країни – це виняткова прерогатива держави", – підкреслила Олев-Аас.

Минулого тижня Трійну Олев-Аас зажадала визнати Айво Петерсона винним у державній зраді і засудити його до 17 років позбавлення волі.

Також прокурор вимагала призначити 13 років позбавлення волі Дмитрію Роотсі, обвинуваченому в державній зраді, і 11 років позбавлення волі Андрею Андронову, обвинуваченому в ненасильницьких діях, спрямованих проти Естонської Республіки.

Судове слідство у справі розпочалося в листопаді 2023 року. Наразі воно вийшло на фінішну пряму, але не всі обвинувачені виступили з останніми словами. Ще два засідання відбудуться в червні.

У 2023 році Петерсон балотувався на виборах до Рійгікогу (парламенту) за спільним виборчим списком Об'єднаної лівої партії та Koos. Його передвиборча кампанія супроводжувалася скандалом, пов'язаним із поїздкою на окуповані території України, зокрема, у міста Маріуполь і Донецьк.