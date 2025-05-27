Как украинский фактор влияет на выборы президента Польши и ждать ли изменения курса страны

В это воскресенье граждане Польши во втором туре выберут президента страны. Следующим главой государства станет либо представитель партии власти "Гражданская коалиция", мэр Варшавы Рафал Тшасковский, либо формально независимый кандидат Кароль Навроцкий, за которым стоит оппозиционная партия "Право и справедливость" ("ПиС").

Украинцам нынешняя избирательная кампания запомнится заявлением Навроцкого о том, что он готов блокировать вступление Украины в НАТО.

Такое заявление еще год назад было абсолютно неприемлемым для мейнстримного польского политика.

О том, можно ли ожидать радикальный разворот польской внешней политики в отношении Украины после выборов, читайте в статье журналистки (Варшава) Елены Бабаковой Больше не адвокат Украины: как президентская кампания повлияет на политику Польши. Далее – краткое ее изложение.

Если понимать политику как прежде всего борьбу идей и смыслов ради получения власти, то пора сказать громко: политика сейчас в Польше умерла. Ее заменила диктатура соцопросов.

А соцопросы показывают, что в польском обществе доминируют радикальный индивидуализм (не хотим платить взносы в государственный Фонд здравоохранения), разочарование в государстве и, соответственно, желание поменьше его видеть в собственной жизни (дерегуляция для бизнеса, пусть решает рынок), желание найти козла отпущения (88% поляков поддерживают ограничение выплат семейной помощи украинским беженцам, что является беспрецедентным примером единства для поляризованного польского общества).

Так сложилось, что от Вашингтона до Бухареста с такими запросами сегодня лучше всего работают ультраправые.

В частности, партия "Конфедерация", чей кандидат Славомир Менцен в первом туре набрал 14,8% голосов, получив третье место. А еще – откровенный фашист Гжегож Браун, который стал главной сенсацией первого тура, заняв четвертое место с 6,3% голосов.

И это окончательно убедило политтехнологов, что полякам хочется попробовать локального трампизма. И это уже привело к слому традиционного политического противостояния.

Антимигрантская риторика на польской политической сцене вышла за пределы правых партий еще в 2023 году и с тех пор антиукраинские настроения постоянного растут.

В начале этого года Менцен начал раскручивать идею забрать у тех беженок, кто не платит налоги в Польше, помощь на детей "800+". А уже во время избирательной кампании эту идею подхватил сначала Навроцкий, а за ним – и Тшасковский.

Навроцкий в апреле пошел еще дальше и предложил создать систему, которая автоматически будет передвигать украинцев на конец очереди к врачам, а поляков – в начало.

Лайки и шеры в соцсетях для польских политиков, кажется, стали ценнее геополитических амбиций страны.

Годами польские элиты – или из "ПиС", или из "Гражданской платформы" – позиционировали себя как активные игроки на международной арене. А сейчас кандидат Навроцкий, за которым стоит "ПиС", принял предложение ультраправого Славомира Менцена и подписал все восемь предложенных обещаний будущего президента Польши, среди которых – никогда не отправлять польские войска в Украину и заблокировать вступление Украины в НАТО.

Кандидат от власти декларацию Менцена так и не подписал, зато после дебатов пошел с ним пить пиво в паб, где к ним присоединился министр иностранных дел Радослав Сикорский.

В случае победы Тшасковского позиция Польши в украинских вопросах будет больше зависеть именно от европейского консенсуса, а соответственно, от позиции Берлина и Парижа. То есть – о статусе "европейского адвоката Украины" теперь можно окончательно забыть.

Зато вопрос внешнего курса "ПиС" в случае возвращения к власти остается открытым. Они понимают стратегическое значение Украины, но и ориентируются на США и на Дональда Трампа.

Подробнее – в материале Елены Бабаковой Больше не адвокат Украины: как президентская кампания повлияет на политику Польши.