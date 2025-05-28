Немецкий министр после встречи с Рубио советует Путину готовиться к новым санкциям

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефул заявил, что во время визита в США договорился с государственным секретарем Марком Рубио о координации дальнейших шагов в отношении России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sueddeutsche Zeitung.

Вадефул рассказал журналистам, что обсуждал с главой Госдепа, как положить конец гибели мирных жителей в Украине, и сошёлся на требовании немедленного прекращения огня.

Немецкий министр отметил, что Украина готова к этому шагу, а Россия под руководством Путина – нет.

"Поэтому сегодня мы договорились, что будем тесно координировать следующие шаги, чтобы Путин наконец сел за стол переговоров", – сообщил Вадефул.

Он пересказал слова Рубио, согласно которым "в случае дальнейшего отказа Путина будут приняты меры" и российскому лидеру "следует быть готовым к этому".

На фоне последних заявлений РФ и усиления ею воздушного террора против Украины президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России.

Но недавно Трамп заявил, что воздерживается от введения санкций против России, если считает, что это может "испортить" заключение "соглашения".