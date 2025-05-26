Трамп ответил, грозят ли России санкции за последние массированные удары по Украине

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, осуждая последние российские обстрелы Украины, заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России.

Как сообщает The New York Times, об этом Трамп сказал, общаясь с репортерами в Нью-Джерси, пишет "Европейская правда".

Трамп заявил журналистам, что он "не доволен" эскалацией атак кремлевского правителя Владимира Путина, особенно в то время, когда две страны ведут переговоры о заключении соглашения о прекращении огня.

"Он (Путин. – Ред.) убивает много людей, и я не знаю, что, черт возьми, случилось с Путиным. Я знаю его давно. Мы всегда ладили. Но он запускает ракеты по городам и убивает людей, и мне это совсем не нравится", – сказал Трамп.

Он добавил: "Мы ведем переговоры, а он запускает ракеты по Киеву и другим городам".

На вопрос, рассматривает ли он возможность введения дополнительных санкций против России, Трамп ответил: "Абсолютно, он убивает много людей".

Трамп и раньше угрожал России санкциями, но не выполнил своих угроз, поскольку стремился добиться от Владимира Путина согласия на прекращение огня дипломатическим путем.

Трамп также не упустил возможности раскритиковать и президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, Зеленский не оказывает Украине никаких услуг, "говоря то, что он говорит".

Ранее в воскресенье Зеленский пожаловался, что "молчание Америки" и других стран только поощряет Путина к новым атакам.