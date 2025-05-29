В Нидерландах отзывают партию желейных конфет, в которые попал каннабис

Немецкая компания Haribo решил отозвать партию желейных конфет в Нидерландах после того, как в некоторых из них были обнаружены следы каннабиса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Представитель органа по безопасности пищевых продуктов Нидерландов (NVWA) сообщил, что несколько человек пожаловались на плохое самочувствие после употребления конфет Haribo Happy Cola F!ZZ.

Там добавили, что в нескольких отобранных образцах желейных конфет из трех пачек обнаружили каннабис.

Регулятор предупредил нидерландцев, что в обращении до сих пор могут находиться пакеты с конфетами, которые "могут вызвать жалобы на здоровье, такие как головокружение, после употребления", и предостерег от их употребления.

Представитель Haribo сообщил BBC, что компания сотрудничает с полицией Нидерландов, чтобы "установить факты" относительно попадания каннабиса в конфеты, и в качестве меры предосторожности отзывает всю партию Haribo Happy Cola F!ZZ.

Пока неизвестно, действительно ли конфеты с каннабисом были изготовлены Haribo или это подделка.

Нидерланды были первопроходцами в декриминализации употребления марихуаны, начиная с 1970-х годов. В стране сложилась практика, при которой людей не наказывают за потребление и продажу небольшого количества марихуаны, при этом в стране до сих пор запрещено ее выращивание в коммерческих целях.

С 2023 года в Нидерландах продолжается государственный эксперимент с регулируемой продажей каннабиса в кофейнях.