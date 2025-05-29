У Нідерландах відкликають партію желейних цукерок, в які потрапив канабіс

Німецька компанія Haribo вирішив відкликати партію желейних цукерок у Нідерландах після того, як у деяких з них були виявлені сліди канабісу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Представник органу з безпеки харчових продуктів Нідерландів (NVWA) повідомив, що кілька людей поскаржились на погане самопочуття після вживання цукерок Haribo Happy Cola F!ZZ.

Там додали, що у кількох відібраних зразках желейних цукерок із трьох пачок виявили канабіс.

Регулятор попередив нідерландців, що в обігу досі можуть перебувати пакети з цукерками, які "можуть спричинити скарги на здоров'я, такі як запаморочення, після вживання", і застеріг від їхнього вживання.

Представник Haribo повідомив BBC, що компанія співпрацює з поліцією Нідерландів, щоб "встановити факти" щодо потрапляння канабісу в цукерки, і як запобіжний захід відкликає всю партію Haribo Happy Cola F!ZZ.

Наразі невідомо, чи справді цукерки з канабісом були виготовлені Haribo чи підробкою.

Нідерланди були першопрохідцями в декриміналізації вживання марихуани, починаючи з 1970-х років. У країні склалась практика, за якої людей не карають за споживання й продаж невеликої кількості марихуани, при цьому в країні досі заборонене її вирощування в комерційних цілях.

З 2023 року в Нідерландах триває державний експеримент із регульованим продажем канабісу в кав’ярнях.