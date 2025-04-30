Латвия запретила въезд певице Орбакайте и музыканту Бреговичу

Латвия внесла в "черный список" лиц, которым запрещен въезд в страну, российскую певицу Кристину Орбакайте и сербско-хорватского музыканта Горана Бреговича.

Соответствующее решение принял глава МВД Латвии Рихард Козловскис, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LSM.

Это означает, что запланированные на это лето концерты этих музыкантов в Латвии также будут отменены.

Орбакайте и Брегович были внесены в "черный список" по просьбе Службы государственной безопасности, пояснил министр внутренних дел.

"Основное обвинение касается поддержки агрессии против Украины, участия в публичных мероприятиях на оккупированных территориях. Мы, как Латвия, поддерживаем Украину и будем продолжать поддерживать, поэтому в этом случае это для нас абсолютно неприемлемо", – сказал Козловскис.

По данным латвийских спецслужб, Брегович неоднократно выступал в оккупированном Крыму. Кроме того, музыкант часто публично выражал поддержку России. После оккупации в Крыму также давала концерты Орбакайте, которая участвовала в различных пропагандистских мероприятиях России.

Служба госбезопасности Латвии и Министерство внутренних дел призывают организаторов концертов тщательно проверять приглашенных артистов – если они выступают в России или на оккупированных ею территориях Украины, это считается поддержкой агрессии и военных преступлений России.

В прошлом году по рекомендации различных спецслужб в "черный список" Латвии было занесено 480 иностранцев.

Недавно общественный деятель Валдас Барткявичюс возмутился из-за запланированного на 31 мая в Вильнюсе концерта российской певицы Кристины Орбакайте.

Впоследствии литовский премьер Гинтаутас Палуцкас заявил, что организаторам мероприятия следует задать певице вопрос о ее политических взглядах.

В Министерстве культуры Литвы, комментируя скандал с концертом Орбакайте, заявили о "нестандартной ситуации", поскольку певица также является литовской гражданкой.