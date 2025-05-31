Трамп объявил о повышении тарифов на импорт стали до 50%

Президент США Дональд Трамп объявил, что тарифы на импорт стали вырастут до 50%, что вдвое превышает нынешний уровень.

Об этом он заявил во время выступления на заводе US Steel за пределами Питтсбурга, штат Пенсильвания, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Сначала Трамп ввел масштабные 25% тарифы на всю сталь и алюминий, импортируемые в США, в марте.

"Мы собираемся повысить тарифы на сталь в Соединенные Штаты Америки на 25%, мы собираемся повысить их с 25% до 50%", – заявил президент под одобрительные возгласы толпы.

Трамп сказал, что рассматривал возможность введения 40% тарифа, но руководители отрасли сказали ему, что они хотят 50% тарифа.

"При 25% они могут перелезть через этот забор", – сказал Трамп. "При 50% никто не сможет перелезть через этот забор", – добавил он.

Трамп также написал в Truth Social, что тарифы на сталь и алюминий в размере 50% будут введены начиная со среды, 4 июня.

"Для меня большая честь повысить пошлины на сталь и алюминий с 25% до 50% со среды, 4 июня. Наши сталелитейная и алюминиевая отрасли возрождаются, как никогда раньше. Это будет еще один большой толчок замечательных новостей для наших замечательных рабочих сталелитейной и алюминиевой промышленности. Сделаем Америку снова великой!", – написал он.

Ранее в пятницу Трамп обвинил Китай в нарушении соглашения о взаимном смягчении тарифов, заключенного в начале мая в ходе двусторонних торговых переговоров.

Согласно той договоренности, США должны были временно снизить тарифы на китайские товары со 145% до 30%, а Китай снизит пошлины на американский импорт со 125% до 10%. Стороны также договорились создать "механизм для продолжения обсуждений по экономическим и торговым отношениям".