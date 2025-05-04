Полиция Франции спасла отца криптовалютного миллионера, похищенного с целью выкупа

Французская полиция спасла отца криптовалютного миллионера, которого похитили и удерживали с целью выкупа в пригороде Парижа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

На мужчину напали в четверг средь бела дня в центре Парижа – его затащили в фургон четверо мужчин в балаклавах.

Французские СМИ сообщают, что у похищенного, которого в субботу спасли из дома в Палезо, на юге Парижа, не было одного пальца.

Это уже третий случай похищения, связанный с криптовалютной индустрией Франции, который произошел в этом году.

По сообщениям, жертва последнего случая – мужчина в возрасте около 50 лет. Газета Le Parisien сообщила, что похитители требовали от его богатого сына выкуп в размере 5-7 млн евро.

Полиция нашла дом с помощью сигнала мобильного телефона. Были задержаны четверо подозреваемых.

В субботу вечером министр внутренних дел Франции Бруно Ретайо в посте в X поздравил следователей с "исключительной работой по освобождению этого мужчины".

Инцидент произошел менее чем через четыре месяца после похищения Дэвида Балланда, соучредителя криптовалютной компании Ledger, вместе с женой в их доме в центральной Франции. Их спасла полиция через несколько дней. Балланд также потерял палец.

Преступники требовали выкуп в размере 10 миллионов евро. В связи с этим делом были арестованы шесть мужчин и одна женщина.

А в начале января 56-летний мужчина был найден живым в багажнике автомобиля недалеко от западного города Ле-Ман. По сообщениям СМИ, его похитители пытались вымогать деньги у его сына, криптовалютного инфлюенсера из Дубая.

Напомним, в феврале в Приднестровье из-за энергокризиса отменили закон о поддержке майнинга криптовалют.