Иранский депутат подтвердил отправку РФ баллистических ракет, хотя официально все отрицают

Член комитета по вопросам национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Ахмад Бахшаеш Ардестани признал, что России отправили иранские баллистические ракеты, в которых она нуждается для обстрелов Украины.

Об этом он сказал в интервью иранской газете Didban Iran, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Iran International.

Комментируя сообщения западных СМИ об отправке баллистических ракет России, Ардестани заявил, что Тегеран вынужден вести с Россией бартер "для удовлетворения наших потребностей, в частности импорт сои и пшеницы".

"Часть бартера предусматривает отправку ракет, а другая часть – отправку военных беспилотников в Россию", – добавил он.

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На вопрос, может ли отправка баллистических ракет в Россию привести к дальнейшим санкциям против Ирана, иранский законодатель ответил: "Хуже, чем сейчас, быть не может. Мы даем ракеты "Хезболле", ХАМАС и "Хашд аш-Шааби" (шиитское ополчение в Ираке. – Ред.), то почему бы не дать их России?"

"Мы продаем оружие и получаем доллары. Мы обходим санкции через наше партнерство с Россией. Мы импортируем из России сою, кукурузу и другие товары. Европейцы продают оружие Украине. НАТО вошло в Украину, то почему бы нам не поддержать нашего союзника, отправив ракеты и беспилотники в Россию?" – считает Ардестани.

Несмотря на такое признание, представитель иранского Министерства иностранных дел Насер Канаани в комментарии агентству IRNA в воскресенье в очередной раз опроверг сообщения об отправке баллистических ракет России.

Он также повторил, что Тегеран якобы "никогда не был частью конфликта", выступает против войны и "поддерживает политическое решение для урегулирования разногласий между Россией и Украиной, чтобы положить конец конфликту.

Западные СМИ в течение пятницы-субботы сообщили, что Иран уже передал России баллистические ракеты малой дальности. Некоторые источники говорили о более 200 ракетах.

Агентство Reuters, которое первым сообщило о подготовке передачи баллистических ракет из Ирана в Россию, писало, что речь может идти о Fath-360 – системе, которая запускает баллистические ракеты с максимальной дальностью 120 километров и боеголовкой весом 150 килограммов.

В Совете нацбезопасности Белого дома заявили, что если Иран передал или передаст России баллистические ракеты, это будет "драматической эскалацией".