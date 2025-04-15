FT: ЕС изучает правовые возможности для прекращения газовых контрактов с РФ

Брюссель изучает правовые варианты, которые позволят европейским компаниям разрывать долгосрочные газовые контракты с Россией, не платя ей значительных штрафов.

Об этом стало известно изданию Financial Times, сообщает "Европейская правда".

Европейская комиссия, по словам трех чиновников, изучает контракты и возможность объявления форс-мажорных обстоятельств, что позволило бы импортерам выйти из своих обязательств без уплаты дополнительных сборов.

Этот шаг подчеркивает борьбу ЕС за то, чтобы отказаться от российских энергоносителей и лишить Кремль доходов, которые он получает для ведения войны в Украине.

Российский газ сейчас составляет лишь 11% от всех трубопроводных поставок в ЕС по сравнению с почти двумя пятыми в 2022 году. Впрочем, объемы поставок российского СПГ стремительно выросли за последние три года.

Юристы Еврокомиссии изучают правовые возможности в рамках дорожной карты о полном отказе от российского ископаемого топлива до 2027 года.

США являются крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа в ЕС и рассматриваются как очевидная замена РФ на рынке поставок топлива.

В отличие от российского угля, газ РФ не попал под запрет на импорт после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

По данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха, ЕС заплатил России 21,9 млрд евро за нефть и газ в период с февраля 2024 года по февраль 2025 года.

Как сообщалось, в 17-й пакет санкций ЕС против России, в частности, могут войти российский "Росатом" и экспорт сжиженного газа.

Между тем глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва и Вашингтон общаются относительно функционирования "Северных потоков", которые пролегают через Балтийское море и использовались для транспортировки газа РФ в Европу.