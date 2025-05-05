В Греции отрицают намерения помочь Украине с системами Patriot

Греция пока не планирует передавать Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot, хотя упоминалась в СМИ как одно из государств, с которым якобы ведутся подобные переговоры.

Как сообщает "Европейская правда", об этом представитель греческого правительства заявил агентству Reuters.

Накануне The New York Times в своей публикации заявило, что Украина в ближайшие недели может получить две дополнительные системы Patriot, причем Греция может быть поставщиком одной из них.

Но официальные Афины отвергли причастность к таким переговорам.

"О поставках Украине систем Patriot из Греции речи не идет", – заявил агентству Reuters представитель греческого правительства.

Греция с 2022 года предоставила Украине ракеты, боевые машины пехоты, фугасные снаряды, боеприпасы и противотанковые ракеты. Но вопрос обороны для нее имеет особое значение из-за напряженных отношений с Турцией.

Недавно президент Владимир Зеленский высказал предположение, что Украина получит необходимое количество систем противовоздушной обороны в результате заключения соглашения о полезных ископаемых с США.

Украинская сторона не раз обращалась к США с просьбой предоставить ей системы ПВО, а администрации Трампа предлагала приобрести установки с помощью стран Европы.