Зеленський припускає, що в межах угоди про надра Україна отримає ППО від США

Президент Володимир Зеленський висловив припущення, що Україна отримає необхідну кількість систем протиповітряної оборони в результаті укладення угоди про корисні копалини зі США.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами в суботу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зеленський оцінив, що укладена зі США угода про корисні копалини "сьогодні вигідна обом сторонам".

За словами президента, угода дозволить Україні захищати майбутні інвестиції США, "захищати, зокрема, протиповітряною обороною нашу землю, наших людей".

"І тому ми готові, щоб внеском у це були системи ППО. Я йому (Трампу – Ред.) сказав про ту кількість – він мені сказав, що вони будуть над цим працювати, це не безкоштовні речі. І я хотів би мати можливість, щоб у нас був доступ до закупівлі американської зброї", – додав Зеленський.

Українська сторона не раз зверталась до США з проханням надати її системами ППО, а адміністрації Трампа пропонувала придбати установки за допомогою країн Європи.

Коментуючи пропозицію України придбати американські зенітно-ракетні комплекси Patriot для захисту неба, минулого місяця президент США натякнув, що Володимир Зеленський "почав війну".