Удар из Вашингтона: что изменит принятие Конгрессом США законопроекта о поддержке Грузии

6 мая в Грузии отмечали день святого Георгия. Это религиозный праздник, который грузинские православные верующие отмечают с особой верой и благоговением.

А кроме того – этот день имеет особое значение и в новейшей политической истории Грузии.

6 мая 2004 года пал режим диктатора Аджарской автономной республики Аслана Абашидзе, который бежал в Москву и до сих пор находится там. Можно также вспомнить, что в этот праздник, правда, не весенний, а осенний – 23 ноября – в Грузии в 2003 году произошла "Революция роз", в результате которой было свергнуто коррумпированное правительство Эдуарда Шеварднадзе.

В нынешний день святого Георгия грузинский народ стал свидетелем ещё одного важнейшего события: Палата представителей США фактически вынесла политический приговор правящей партии Грузии – "Грузинской мечте", выразив это в абсолютной поддержке так называемого MEGOBARI Act.

Более того, расклады, при которых этот законопроект был принят нижней палатой Конгресса США, не оставляют сомнений в его принятии в целом.

И это – необычайно сильный удар по правящей партии "Грузинская мечта".

"Друг", но не грузинских властей

MEGOBARI Act – англоязычная аббревиатура Mobilizing and Enhancing Georgia’s Options for Building Accountability, Resilience, and Independence ("Мобилизация и расширение возможностей Грузии для укрепления подотчётности, устойчивости и независимости"), образующая грузинское слово "друг".

Впервые про законопроект с таким символическим названием начали говорить еще год назад – как только грузинские власти начали продвигать закон "об агентах иностранного влияния", тем самым начав процесс демонстративного отказа от западного курса.

Однако правящая партия Грузии делала все возможное, чтобы доказать: несмотря, на то, что автором законопроекта является конгрессмен-республиканец Джо Уилсон, он не имеет ничего общего с курсом победителя президентских выборов Дональда Трампа.

И что как только Трамп вернется в Белый дом, отношения Грузии и США улучшатся и о таких инициативах можно будет забыть.

Стоит отметить, что до сих пор все попытки грузинских властей "подружиться" с Трампом заканчивались фиаско – при визитах грузинских министров в Вашингтон с ними встречались лишь второстепенные члены администрации США, при этом, что очень показательно, избегая фотографий с радостными рукопожатиями.

Однако даже такой более чем скромный успех давал руководству "Грузинской мечты" говорить о скорой перезагрузке отношений с Соединенными Штатами.

Однако принятие MEGOBARI Act окончательно сделает такие надежды нереалистичными.

Показательным стало и голосование 6 мая – Палата представителей США показала неожиданное единодушие. За MEGOBARI Act проголосовали 349 из 435 американских конгрессменов (из них 168 республиканцев и 181 демократ), а против – лишь 42 (34 республиканца и 8 демократов).

Такая двухпартийная поддержка демонстрирует, что у президента США нет принципиальных возражений против этой инициативы. А значит, у нее очень высокие шансы стать законом.

Более того, есть основания рассчитывать, что принятие закона завершится уже до конца мая.

Кто может попасть под санкции?

В "Грузинской мечте" этот законопроект "переименовали" – представители правящей партии часто называют его "Актом вражды".

Их раздражение легко понять, поскольку MEGOBARI Act не просто инициирует полный пересмотр отношений между США и Грузией, включая все программы помощи, но и предусматривает введение масштабных санкций.

Санкции предлагается использовать в отношении лиц, причастных как к "значимой коррупции", так и к насилию и запугиванию, направленным на блокировку евроатлантической интеграции. А также к лицам, причастным к подрыву суверенитета, стабильности и безопасности Грузии.

Законопроект предусматривает, что список подсанкционных лиц должен быть определен в течение 90 дней после вступления закона в силу.

В "Грузинской мечте" обоснованно опасаются, что в этот список могут попасть все депутаты этой партии прошлых и нынешнего созывов (закон предусматривает наказание за действия с 2014 года), голосовавшие за антидемократические инициативы.

Также под санкции США может попасть значительная часть правительства, в первую очередь – его силовой блок.

И конечно же, в случае принятия MEGOBARI Act под действие санкций безальтернативно попадает основатель "Грузинской мечты" и реальный руководитель страны Бидзина Иванишвили.

Автор законопроекта Джо Уилсон уже опубликовал предварительный список лиц, на которых в случае принятая акта должны быть наложены санкции.

Среди них: премьер-министр Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе, председатель парламента Шалва Папуашвили, глава Службы государственной безопасности Анри Оханашвили, министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури, министр юстиции Паата Салия и другие.

Кроме того, в список лиц, подлежащих санкциям, включены президент Национального банка, судья Конституционного суда, заместители председателя парламента, генеральный прокурор и идеологи пропаганды режима – владельцы и директора государственных телеканалов.

Справедливости ради стоит добавить, что американский законопроект предусматривает не только наказание, но и поощрение.

В частности, он выражает поддержку полного суверенитета и территориальной целостности Грузии в условиях постоянной и незаконной оккупации со стороны России, а также поддерживает укрепление связей между народами и сотрудничество в сфере обороны.

Однако эти "бонусы" Грузия может получить лишь при условии выполнения своих конституционных норм и возвращения на прозападный путь развития.

Что для "Грузинской мечты" уже является невозможным – слишком далеко зашел "флирт" с Кремлем.

Надежда на Трампа

"Это ответ Америки как друга", – комментирует голосование в Палате представителей пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили.

В свою очередь заявления членов правящей партии выглядят откровенно истеричными.

"Как можно называть актом дружбы документ, который от начала до конца пронизан враждебным отношением к грузинскому народу и к избранному им правительству? Это, конечно же, враждебный акт. Продолжается борьба между Трампом и Deep State. Когда принимается такое решение, это означает, что в конкретный момент Deep State, так сказать, взял верх над администрацией Трампа",– заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Ставка властей понятна – Дональд Трамп публично не комментировал этот законопроект.

И это оставляет надежду на президентское вето.

"Мегобари – это все что угодно, только не дружба. Надеюсь, президент Трамп не подпишет этот акт", – утверждает глава парламентского комитета по вопросам евроинтеграции Леван Махашвили.

Сложно сказать, насколько оправдана такая надежда на Дональда Трампа.

Нынешний президент США действительно не ставит во главу угла своей внешней политики продвижение демократии и западных ценностей.

Однако сомнительно, что у грузинских властей есть что-то, способное заинтересовать президента США и заставить его действовать откровенно против интересов своей страны.

Тем более, для Дональда Трампа может быть близким аргумент, что Грузия многие годы являлась получателем американской помощи, которая предоставлялась для поддержки ее западного курса.

А нынешние действия грузинских властей "обнуляют" эти инвестиции.

В любом случае принятие MEGOBARI Act станет испытанием для нынешних властей Грузии.

До сих пор надежда на выход из дипломатической изоляции была одним из ключевых аргументов, позволяющих сохранять лояльность аппарата.

MEGOBARI Act лишит власти этого аргумента. А кроме того, однозначная позиция США может повлиять и на традиционных лоббистов официального Тбилиси – таких как венгерский премьер Виктор Орбан. И тогда Европейскому Союзу станет проще принимать и свои санкции против "Грузинской мечты".

Не говоря уже о том, что такая долгожданная поддержка может дать второе дыхание протестам.

И это может полностью поменять расклады в Грузии.

Авторы:

Амиран Хевцуриани, профессор Грузинского технического университета, основатель Грузинско-Украинского центра, из Тбилиси,

Юрий Панченко, редактор "Европейской правды"