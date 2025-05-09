Глава МИД в новом правительстве Германии прибыл в Украину

Министр иностранных дел нового правительства Германии Йоханн Вадефуль прибыл в Украину с первым визитом.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Вадефуль недавно прибыл во Львов, где 9 мая состоится неформальная встреча министров иностранных дел стран ЕС. Еще вечером 8 мая он опубликовал в своем Х короткое видео о том, что прибыл в Украину.

Guten Abend aus Lwiw🇺🇦. pic.twitter.com/1Y9rObTvbs – Johann Wadephul (@AussenMinDE) May 8, 2025

В комментариях журналистам министр заверил, что Германия продолжит оставаться среди стран, которые больше всего поддерживают Украину, и "четко покажет это в ближайшие дни".

Глава МИД Германии отметил, что поинтересуется, каковы актуальные потребности Украины.

"Мы продолжим делать то, что необходимо, и будем делать это столько, сколько потребуется, пока Россия не поймет, что эта война должна закончиться, что им нужно садиться за стол переговоров и что нужно (...) соблюдать прекращение огня", – сказал Вадефуль.

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц также сказал, что планирует посетить Украину в ближайшее время.

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