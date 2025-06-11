Трамп: апелляционный суд США разрешил защищаться от других стран пошлинами

Американский президент Дональд Трамп заявил, что федеральный апелляционный суд США разрешил использовать пошлины "для защиты от других стран".

Об этом он написал в социальной сети Truth Social, передает "Европейская правда".

В среду, 11 июня, Трамп заявил, что федеральный апелляционный суд постановил, что Соединенные Штаты могут использовать пошлины "для защиты от других стран".

"Большая и важная победа для США", – подчеркнул американский лидер.

Скриншот: Truth Social

Отметим, федеральный апелляционный суд США во вторник, 10 июня, разрешил Трампу временно сохранить в силе его самые масштабные тарифы, пока продолжается рассмотрение дела о том, превысил ли он свои полномочия, введя их.

Суд пока не принял окончательного решения, являются ли тарифы законными в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), на который ссылался Трамп, но разрешил им оставаться в силе до завершения апелляции.

Федеральный округ отметил, что дело затрагивает "исключительно важные" вопросы, требующие рассмотрения всеми 11 судьями суда, а не обычной коллегией из трех судей. Слушания назначены на 31 июля.

А перед этим, 28 мая, коллегия судей Международного торгового суда США постановила, что в соответствии с Конституцией США только Конгресс, а не президент, имеет право вводить налоги и пошлины.

Суд признал, что Трамп превысил свои полномочия, ссылаясь на IEEPA – закон, который предназначен для реагирования на "необычные и чрезвычайные" угрозы во время национальных чрезвычайных ситуаций.

Администрация Трампа немедленно подала апелляцию, и уже на следующий день апелляционный суд временно приостановил действие решения нижестоящей инстанции, начав рассмотрение вопроса о долгосрочной блокировке этого решения.