Трамп: апеляційний суд США дозволив захищатися від інших країн митами

Американський президент Дональд Трамп заявив, що федеральний апеляційний суд США дозволив використовувати мита "для захисту від інших країн".

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

У середу, 11 червня, Трамп заявив, що федеральний апеляційний суд постановив, що Сполучені Штати можуть використовувати мита "для захисту від інших країн".

"Велика й важлива перемога для США", – наголосив американський лідер.

Скриншот: Truth Social

Зазначимо, федеральний апеляційний суд США у вівторок, 10 червня, дозволив Трампу тимчасово зберегти чинність його наймасштабніших тарифів, поки триває розгляд справи щодо того, чи перевищив він свої повноваження, запровадивши їх.

Суд поки не ухвалив остаточного рішення, чи є тарифи законними відповідно до Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA), на який посилався Трамп, але дозволив їм залишатися чинними до завершення апеляції.

Федеральний округ зазначив, що справа порушує "виключно важливі" питання, що потребують розгляду всіма 11-ма суддями суду, а не звичайною колегією з трьох суддів. Слухання призначено на 31 липня.

А перед тим, 28 травня, колегія суддів Міжнародного торгового суду США постановила, що відповідно до Конституції США лише Конгрес, а не президент, має право запроваджувати податки та мита.

Суд визнав, що Трамп перевищив свої повноваження, посилаючись на IEEPA – закон, який призначений для реагування на "незвичайні та надзвичайні" загрози під час національних надзвичайних ситуацій.

Адміністрація Трампа негайно подала апеляцію, і вже наступного дня апеляційний суд тимчасово зупинив дію рішення нижчої інстанції, розпочавши розгляд питання про довгострокове блокування цього рішення.