Каллас заявила, что ЕС может снизить потолок цены на российскую нефть и без участия США

Даже если Соединенные Штаты не согласятся на дальнейшее снижение ценового потолка на российскую нефть, Европейский Союз может это сделать самостоятельно, благодаря контролю над Черным и Балтийским морями.

Об этом заявила высокая представительница ЕС Кая Каллас, выступая на "Брюссельском форуме" 11 июня, передает корреспондент "Европейской правды".

Главный дипломат ЕС считает, что Евросоюз может снизить максимальную цену для российской нефти даже без участия США, и это будет иметь негативный эффект на российскую экономику.

"Конечно, важно, что Соединенные Штаты также вместе с нами, и мы работаем вместе уже достаточно долгое время. Ограничение цены на нефть было утверждено G7, а затем и в Европейском Союзе", – напомнила Каллас.

Она подчеркнула, что для Европейского Союза "также не менее важно, что мы делаем в одиночку, потому что мы также являемся игроком".

Кая Каллас уточнила, что российская нефть в основном поступает в Европу через Балтийское и Черное моря.

"Поэтому, на самом деле, даже если американцы не на борту, мы все равно можем это делать (снижать ценовой потолок для российской нефти – ред.) и иметь влияние", – подытожила главный дипломат ЕС.

Как сообщала "Европейская правда", в вошло предложение снижения верхнего предела цены на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что решение о снижении ценового потолка для российской нефти должно приниматься совместно с партнерами из G7, и будет обсуждаться на ближайшем саммите "Группы семи" в Канаде 15-17 июня.

Напомним, президент Владимир Зеленский подтвердил, что имеет приглашение на саммит G7.

Стоит заметить, что Украина призвала Европейский Союз снизить максимальную цену на российскую нефть до 30 долларов за баррель.