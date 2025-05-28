Зеленский примет участие в саммите G7

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что имеет приглашение на саммит G7.

Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами, передает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

"G7: меня пригласил премьер-министр (Канады Марк. – Ред.) Карни. Он председательствующий. И я буду. Что касается ЕС, я думаю, там также буду в том или ином формате, у нас там нет никаких таких вызовов", – рассказал Зеленский.

Относительно саммита НАТО, то, по словам президента, генеральный секретарь Альянса Марк Рютте заявил, что "они бы очень хотели, чтобы Украина была" (присутствовала на саммите. – Ред.).

"А Украине очень важно понимать, в каком формате она может быть представлена. Разных сигналов относительно НАТО очень много", – отметил Зеленский.

Как сообщалось, остается неизвестным, пригласят ли Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге в июне, однако, вероятно, президент Украины будет присутствовать на форуме оборонной промышленности, который в НАТО организуют параллельно.

Министр обороны Нидерландов, которые принимают июньский саммит лидеров НАТО, рассказал, что его страна ищет возможности включить президента Зеленского в программу гаагского саммита.

Также стало известно, что из-за Трампа в НАТО готовят мини-декларацию саммита – вероятно, без упоминания Украины.