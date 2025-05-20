Сибига призвал снизить потолок цены на российскую нефть до $30

Украина призвала Европейский Союз снизить максимальную цену на российскую нефть до 30 долларов за баррель.

Об этом заявил министр иностранных дел ЕС Андрей Сибига на полях заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе 20 мая, передает корреспондент "Европейской правды".

Сибига считает, что оптимальный ценовой потолок для российской нефти составляет 30 долларов.

"Мы должны выйти за рамки 17-го пакета. Верхний предел цены на нефть, с нашей точки зрения, разумная цена должна составлять 30 долларов", – заявил Андрей Сибига.

"Кроме того, мы должны давить и мы должны влиять санкциями на российскую банковскую систему... включая Центральный банк", – добавил он.

Как сообщалось, 20 мая ЕС одобрил новый 17-й пакет санкций против России.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 18-й пакет санкций ЕС против России, над которым ЕС уже начал работу, может включать дальнейшее снижение верхнего предела цены на нефть.

Ранее стало известно, что ЕС может предложить министрам финансов G7 снизить текущий ценовой предел на российскую нефть, транспортируемую морем, с 60 до 50 долларов за баррель в рамках нового пакета санкций против Москвы.

Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что хочет добиться снижения глобальных цен на нефть, благодаря чему удастся завершить полномасштабное вторжение России в Украину.