В Литве рассказали, как РФ обходит санкции для экспорта товаров двойного назначения

Россия использует медицинские исключения для обхода санкций, которые позволяют получать товары двойного назначения для нужд российской армии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью Bloomberg заявила заместитель министра юстиции Литвы Габия Григайте-Даугирде.

По словам заместителя министра, литовские таможенные органы в прошлом году отказали в экспорте 28 854 товаров, предназначенных для России и Беларуси, "под предлогом медицинского исключения".

Она пояснила, что исключение применяется автоматически ко всем товарам, из-за чего таможенные органы теперь вынуждены проводить тщательные проверки перед ввозом товаров в Россию.

Григайте-Даугирде призвала Европейский Союз предоставить странам-членам больше полномочий для устранения лазеек в законодательстве, чтобы экспортеры могли самостоятельно подавать заявки на исключение для своих товаров перед отправкой.

"Мы стали свидетелями того, как детали для автомобилей, холодильников, копировальных аппаратов и других видов микроэлектроники экспортировались непосредственно в Россию под предлогом, что они предназначены для медицинского использования в России", – сказала она.

По словам представительницы литовского Минюста, по мере перехода России к полной военной экономике ее поиски высококачественных западных технологий становятся "отчаянными".

Оставление автоматических исключений из санкций для медицинских товаров является аналогичным "закрытию дверей, но оставлению замочной скважины", через которую Россия "обязательно найдет способ пройти", резюмировала она.

Напомним, во вторник Еврокомиссия представила 18-й пакет санкций против России. Новый пакет касается преимущественно российских банков и российского энергетического сектора, а также предусматривает расширение экспортных запретов и контроля и усиление мер по противодействию обхода санкций.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский выразил надежду, что 18-й пакет санкций Европейского Союза против России будет утвержден до конца польского председательства в ЕС.