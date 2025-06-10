Еврокомиссия представила 18-й пакет санкций против России: что в него войдет

Еврокомиссия во вторник представила предложение 18-го пакета санкций ЕС против России, предусматривающего ограничения для энергетики, банков и усиление экспортных запретов.

Предложение представила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 10 июня в Брюсселе, передает корреспондент "Европейской правды".

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что 18-й пакет санкций будет касаться преимущественно российских банков и российского энергетического сектора. Также она добавила, что ЕС планирует расширить экспортные запреты и контроль и усилить меры по противодействию обходу санкций.

"Впервые мы предлагаем ввести запрет на транзакции в отношении "Северного потока-1" и "Северного потока-2". Это означает, что ни один оператор ЕС не сможет прямо или косвенно участвовать в любой транзакции в отношении трубопроводов "Северный поток". Возвращения к прошлому нет", – рассказала она.

Еврокомиссия также предлагает снизить верхний предел цены на нефть с 60 до 45 долларов за баррель.

"Экспорт нефти все еще составляет треть государственных доходов России. Нам нужно сократить этот источник доходов", – пояснила Урсула фон дер Ляйен.

Она уточнила, что ограничение цены на нефть является коалиционной мерой G7, поэтому на саммите этой группы в Канаде в начале следующей недели лидеры обсудят, как действовать вместе.

В дополнение к 342 судам, которые являются частью российского нефтяного "теневого флота", ЕК предлагает ввести санкции еще против 77 – для лучшего обеспечения соблюдения верхнего лимита. Также ЕК предлагает ввести запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти.

Вторая часть санкций – банковский сектор, в частности, "ограничение его способности привлекать финансирование и осуществлять транзакции".

ЕК предлагает трансформировать существующий запрет на использование системы SWIFT в полный запрет на проведение транзакций. "И мы предлагаем применить такой запрет транзакций еще к 22 российским банкам", – сказала фон дер Ляйен.

Также предлагается распространить запрет на транзакции на финансовых операторов в третьих странах, которые финансируют торговлю с Россией в обход санкций, и ввести санкции против Российского фонда прямых инвестиций, его дочерних компаний и инвестиционных проектов.

Третий пункт, по словам Урсулы фон дер Ляйен: дальнейшие запреты на экспорт на сумму более 2,5 миллиарда евро.

"Мы нацелены на машины, металлы, пластмассы и химикаты. Они используются как сырье в промышленности. Мы также ограничиваем экспорт товаров и технологий двойного назначения, которые используются для производства беспилотников, ракет и других систем вооружения. Мы хотим убедиться, что Россия не найдет способов модернизировать свое оружие с помощью европейских технологий", – уточнила президентка Еврокомиссии.

Четвертое и последнее – ЕК предлагает расширить сферу действия уже существующего запрета на транзакции.

"Мы включили в список 22 российские и иностранные компании, которые оказывают прямую или опосредованную поддержку российскому военно-промышленному комплексу. Способность Путина продолжать войну очень сильно зависит от поддержки, которую он получает от третьих стран. Те, кто поддерживает российскую войну и усилия по завоеванию Украины, несут большую ответственность", – сообщила фон дер Ляйен.

Напомним, 20 мая Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России за войну против Украины, а также отдельные санкции за использование химического оружия против Украины, а также персональные санкции за гибридную дестабилизирующую деятельность РФ против стран ЕС и партнеров.

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал 17-й пакет слишком слабым и призвал предусмотреть более жесткие меры в следующем.