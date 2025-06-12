Польща сподівається, що 18-й пакет санкцій проти Росії затвердять до кінця червня

Новий, 18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії може бути затверджений до кінця головування Польщі у ЄС, яке триватиме до кінця червня 2025 року.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський перед початком засідання у форматі "Веймар плюс" у Римі 12 червня.

Глава МЗС Польщі висловив надію на затвердження 18-го пакета санкцій ЄС проти РФ до кінця польського головування в Євросоюзі, яке завершується 30 червня.

"Як Європа ми готуємо 18-й пакет санкцій (проти Росії.– Ред.). Я сподіваюся, що він буде прийнятий ще під час польського головування", – наголосив Сікорський.

Він додав, що європейські санкції мають "йти в одному напрямку" з законопроєктом щодо санкцій США проти Росії, внесеним Ліндсі Гремом до Сенату США.

Як повідомляла "Європейська правда", 11 червня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив упевненість, що 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії може бути ухвалений уже наступного тижня.

Нагадаємо, у вівторок Єврокомісія презентувала 18-й пакет санкцій проти Росії. Новий пакет стосується переважно російських банків та російського енергетичного сектору, а також передбачає розширення експортних заборон та контролю і посилення заходів з протидії обходу санкцій.

Варто зауважити, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не підтримає 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ, "якщо Європейська комісія не запропонує реального вирішення кризової ситуації, в якій опиниться Словаччина після повного припинення поставок газу, нафти та ядерного палива з Росії".