В Верховной Раде считают возможным "пакетное" вступление в ЕС вместе с балканскими государствами

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко считает возможным "пакетное" вступление Украины в Европейский Союз вместе с балканскими государствами.

Об этом он заявил в комментарии Укринформу, пишет "Европейская правда".

Корниенко заявил, что Украина "не против", чтобы все вместе "пакетно быстро вступили" в ЕС. В то же время он отметил, что это означает очень много "домашней работы" всем, ведь такие ситуации, как у Украины с соседями, есть и у других стран.

Он отметил, что на Балканах, которые всегда "славились своим горячим настроем", до сих пор велико влияние России. Поэтому надо искать общую позицию с Балканами, с другими странами, которые сильны на юге Европы – Греция, Италия, Австрия и др.

Корниенко отметил, что Украина движется в направлении выполнения домашнего задания для вступления в ЕС ускоренными темпами, а с партнерами, которые ставят преграды на этом пути, будет работать.

"Мы опережаем план. У нас реально был план открыть два кластера на межправительственной конференции в июне, и если бы ее не заблокировала Венгрия, мы бы сейчас проводили эту межправительственную конференцию в Польше, и там бы открыли эти два кластера. У нас уже готов третий. До конца года будут готовы скрининги всех шести кластеров. Это совместное достижение нас и Брюсселя", – сказал он.

Первый заместитель спикера ВР отметил, что Украина сейчас в позиции "борьбы за свою траекторию вступления" и готова работать над планом реформ и их воплощением в жизнь, над планом вступления независимо от открытия кластеров.

Он добавил, что у Украины немного времени, а потому есть понимание, что надо быть готовыми к вступлению "очень оперативно", чтобы в тот момент, когда политические преграды будут сняты, можно было быстрее продвигаться.

Корниенко также сказал, что параллельно к скринингу законодательства и подготовке к открытию кластеров надо работать со странами-членами, ведь изначально было понятно, что "27 стран – это 27 политических решений, а там есть около 30 этапов".

"Каждая страна может так или иначе их блокировать или выставлять свои условия. Да, это нам не очень нравится, и мы должны бороться, наверное, за менее политизированный подход. Потому что получается так, что для Украины, которая сейчас защищает Европу и является очень важным контрибьютором европейской безопасности, восточным форпостом безопасности Европейского Союза, по политическим причинам сейчас тормозится процесс вступления в Европейский Союз", – отметил он.

Комментируя последние заявления со стороны нового президента Польши – Кароля Навроцкого – о том, что сейчас он против вступления Украины в ЕС, Корниенко заверил, что Украина будет искать решение этих вопросов.

Напомним, что в ЕС рассматривали возможность продолжения процесса вступления Молдовы, отделив ее от Украины, на фоне того, как Венгрия сопротивляется переговорам с Киевом. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина назвала такую инициативу "неконструктивной".

Министр по вопросам ЕС Венгрии Януш Бока 27 мая заявил, что Венгрия продолжит блокировать вступление Украины в ЕС из-за шпионских скандалов.

Подробно читайте в статье: "План Б" для вступления Украины в ЕС. Как Брюссель готовится помогать Киеву несмотря на вето Венгрии.