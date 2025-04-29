ЕС подтвердил, что может разделить Украину и Молдову на пути к членству

Европейский Союз рассматривает возможность продолжения процесса вступления Республики Молдова, отделив ее от Украины на фоне того, как Венгрия сопротивляется переговорам с Киевом.

Об этом в интервью Europa Libera Moldova заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, сообщает "Европейская правда".

Кос сказала, что "не может исключить разделение" двух стран на пути к членству в ЕС уже в июне, когда в Брюсселе должны быть приняты несколько решений по расширению.

Ее заявление прозвучало на фоне того, как Венгрия блокирует продвижение переговоров о вступлении Украины.

"Мы уже обсуждаем с государствами-членами, что делать, потому что ни одно государство-член не выступает против открытия первого кластера Молдовой", – отметила еврокомиссар.

Она добавила, что только Венгрия выступает против присоединения Украины к ЕС.

Молдова и Украина до сих пор вместе продвигались в процессе вступления в ЕС, и их рассматривали как тандем.

В прошлом году 27 государств-членов ЕС дали зеленый свет на начало переговоров о вступлении с обеими странами-кандидатами, но ни один раздел переговоров еще не открыт.

Переговоры с Украиной заблокированы Венгрией, которая создала ряд препятствий, в частности, требуя расширенных прав для венгерского меньшинства.

Кос считает, что существует даже возможность, что Молдова станет членом ЕС до конца ее мандата, в 2029 году.

По ее словам, "если мы не будем иметь ни одного нового государства-члена во время текущего мандата Европейской комиссии", это будет считаться "провалом".

"Молдова является действительно образцовым учеником во всей группе. Они действительно чувствуют этот исторический момент", – сказала еврокомиссар.

Кос выразила сожаление по поводу того, что Венгрия политизирует процесс вступления Украины. Будапешт даже организовал консультативный опрос о вступлении Украины в ЕС – премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже публично проголосовал против.

"Украина сделала достаточно, я могу сказать это по собственному опыту, поскольку способствовала диалогу между Венгрией и Украиной", – отметила Кос.

По ее словам, Венгрия выдвинула много пунктов для переговоров, и Украина готова выполнить их все.

"Но для Венгрии этого недостаточно", – резюмировала Кос.

Недавно источники "Европейской правды" сообщали, что если Венгрия продолжит блокировать открытие кластеров в переговорах о вступлении Украины в ЕС, Молдова, которая начала переговоры одновременно и также готова открыть кластер 1 "Основополагающие вопросы" ("Основы"), может сделать это раньше.

Между тем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина вышла на самый быстрый темп вступления в Европейский Союз среди стран, которые когда-либо стремились стать членом ЕС.

В Еврокомиссии также заявили, что процесс скрининга в рамках переговоров о вступлении с Украиной проходит со скоростью, беспрецедентной для Европейского Союза.