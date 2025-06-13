Премьер Великобритании отреагировал на удары Израиля по Ирану

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал к сдержанности после ударов Израиля по ряду объектов Ирана.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X.

Кир Стармер назвал сообщения об израильских ударах "вызывающими обеспокоенность".

"Призываем все стороны сделать шаг назад и немедленно снизить напряжение. Эскалация не в интересах никого в регионе. Стабильность на Ближнем Востоке должна быть приоритетом", – написал он, призвав к "сдержанности, спокойствию и возвращению к дипломатии".

В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по объектам Ирана, связанным с ядерной программой, объяснив это стремлением не допустить получения Ираном ядерного оружия.

Сообщается, что в результате ударов погиб, в частности, главнокомандующий Корпусом стражей Исламской революции Хоссейн Салами. Аятолла Али Хаменеи подтвердил, что среди погибших есть представители командования, и пообещал Израилю месть.

Госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что удары Израиля по объектам Ирана были "односторонними", хотя США и располагали информацией о том, что эта атака планируется.

Трамп подтвердил, что заранее знал о планах удара Израиля по Ирану, и сказал, что США готовы защищать свои силы в регионе и помочь Израилю в случае ответных ударов.