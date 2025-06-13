Трамп прокомментировал удары Израиля по Ирану

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что заранее знал о планах удара Израиля по Ирану, и сказал, что США готовы защищать свои силы в регионе и помочь Израилю в случае ответных ударов.

Об этом он сказал в комментариях FoxNews, пишет "Европейская правда".

Трамп сказал, что ему было известно о планах Израиля нанести удар по иранским объектам, связанным с его ядерной программой.

Он отметил, что силы США в регионе находятся в режиме повышенной готовности и что США готовы защищаться и защищать Израиль, если Иран нанесет ответные удары.

В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по объектам Ирана, связанным с ядерной программой, объяснив это стремлением не допустить получения Ираном ядерного оружия.

Сообщается, что в результате ударов погиб, в частности, главнокомандующий Корпусом стражей Исламской революции Хоссейн Салами. Аятолла Али Хаменеи подтвердил гибель определенного количества человек из командования и пообещал Израилю месть.

Госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что удары Израиля по объектам Ирана были "односторонними", хотя США и располагали информацией о том, что эта атака планируется.