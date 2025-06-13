В Конгрессе назвали Хегсета "позором" для США и призвали "убираться к черту"

Американский конгрессмен-демократ Салуд Карбахал набросился с критикой на главу Пентагона Пита Хегсета на заседании комитета Палаты представителей по вопросам вооруженных сил, которое состоялось в четверг.

Об этом говорится в публикации Axios, сообщает "Европейская правда".

Во время бурного спора Карбахал назвал Хегсета "позором для страны" и призвал "убираться к черту" из Пентагона.

Конгрессмен подверг Хегсета жесткому допросу по целому ряду вопросов, включая развертывание морской пехоты в Лос-Анджелесе, утечку информации из чата Signal и вторжение России в Украину.

После того как Карбахал спросил Хегсета, считает ли он политическую лояльность Трампу обязательным условием для службы в армии, тот ответил: "Конгрессмен, вы же знаете, насколько это глупый вопрос".

"Вы позорите эту страну. Члены Конгресса из обеих партий призвали вас уйти в отставку. Вам следует просто убираться к черту и позволить кому-то компетентному возглавить это ведомство", – ответил Карбахал.

Ранее Хегсету устроили серию неудобных вопросов в Сенате, в том числе по российско-украинской войне.

Перед тем Хегсет заявил, что американская администрация планирует сокращение бюджета на помощь Украине в сфере безопасности.