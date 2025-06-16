Зеленский планирует обсудить с Трампом покупку нового пакета вооружений

Президент Владимир Зеленский на встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом планирует обсудить потенциальную покупку у США оборонного пакета для Украины.

Об этом президент сказал на пресс-конференции в Вене в понедельник, 16 июня, сообщает "Европейская правда".

Глава государства отметил, что "пока никто не хочет представлять", как придется сражаться и бороться за жизнь без помощи Соединенных Штатов. При этом он подтвердил, что сейчас не ведутся обсуждения с США относительно потенциальной безвозвратной поддержки.

"Мы не говорим сегодня с Америкой о новой помощи. Действительно, один из вопросов, который я буду обсуждать с президентом Трампом на встрече – относительно оборонного пакета, который Украина готова купить", – сказал Зеленский.

В то же время он добавил, что и Украина, и европейцы должны работать над тем, чтобы союз между Европой и Америкой не развалился.

"Мы в этом все заинтересованы. Тогда континент, я думаю, (будет) все-таки более-менее в безопасности. Угрожать такому союзу непросто", – считает президент Украины.

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским для двусторонних переговоров на полях саммита G7 в Канаде на этой неделе.

Зеленский ожидается на саммите в качестве гостя во вторник.

Трамп и Зеленский в последний раз встречались с глазу на глаз в конце апреля на похоронах покойного Папы Франциска в Ватикане.