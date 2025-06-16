На саммите Альянса в Гааге состоится заседание Совета Украина-НАТО

Североатлантический Альянс вечером в понедельник опубликовал программу саммита, который состоится 24-25 июня в Гааге.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно программе, вечером 24 июня запланирован рабочий ужин Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.

Это единственное публичное мероприятие с участием государства, не входящего в Альянс, упомянутое в программе.

Как ранее сообщала "Европейская правда", программа нынешнего саммита НАТО была намеренно сокращена, чтобы подстроиться под президента США Дональда Трампа.

Президент Украины Владимир Зеленский, которого пригласили на саммит, примет участие только в официальном ужине 24 июня, который дают король и королева Нидерландов.

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