В НАТО подтвердили, что пригласили Украину на саммит в Гааге
Новости — Среда, 4 июня 2025, 11:07 —,
В НАТО заявили, что Украина получила приглашение на саммит лидеров стран Альянса, который состоится 24-25 июня в Гааге.
Эту информацию "Европейской правде" подтвердил чиновник НАТО.
Он отметил, что информация о повестке дня саммита в Гааге будет обнародована "в надлежащее время".
"Но можем подтвердить, что Украина будет с нами в Гааге", – добавил собеседник "ЕП".
Накануне СМИ сообщили, что генсек НАТО Марк Рютте официально пригласил президента Украины Владимира Зеленского принять участие в предстоящем саммите Альянса в Гааге, что некоторое время было под вопросом.
СМИ писали, что американская сторона якобы выступает против приглашения Владимира Зеленского на саммит НАТО. Однако госсекретарь США Марко Рубио опроверг такую информацию.
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