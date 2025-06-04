В НАТО подтвердили, что пригласили Украину на саммит в Гааге

В НАТО заявили, что Украина получила приглашение на саммит лидеров стран Альянса, который состоится 24-25 июня в Гааге.

Эту информацию "Европейской правде" подтвердил чиновник НАТО.

Он отметил, что информация о повестке дня саммита в Гааге будет обнародована "в надлежащее время".

"Но можем подтвердить, что Украина будет с нами в Гааге", – добавил собеседник "ЕП".

Накануне СМИ сообщили, что генсек НАТО Марк Рютте официально пригласил президента Украины Владимира Зеленского принять участие в предстоящем саммите Альянса в Гааге, что некоторое время было под вопросом.

СМИ писали, что американская сторона якобы выступает против приглашения Владимира Зеленского на саммит НАТО. Однако госсекретарь США Марко Рубио опроверг такую информацию.