Еврокомиссия до конца недели внесет поправки в 18-й пакет санкций, в частности о Беларуси

Европейская комиссия предложила добавить в проект 18-го пакета санкций против РФ дополнительные меры против Беларуси и санкции в отношении программного обеспечения, которое используют российские банки – соответствующий обновленный проект будет готов до конца недели.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" сообщили на условиях анонимности несколько дипломатов ключевых государств ЕС, осведомленных о ходе заседания Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper) 16 июня.

По словам собеседника "ЕвроПравды", 16 июня Еврокомиссия представила некоторые целевые поправки к 18-му пакету санкций, "которые связаны преимущественно с программным обеспечением в сфере финансовых услуг, а также некоторые меры, связанные с Беларусью".

"Также будут разработаны другие поправки. Они будут представлены Coreper еще на этой неделе", – добавил источник.

Другой дипломат уточнил, что государства-члены также предложили добавить в 18-й пакет санкций против РФ дальнейшее усиление мер по ограничению потенциального обхода санкций, санкции в отношении деятельности российских компаний на рынке криптовалют, а также ограничение передвижения российских дипломатов в ЕС.

"Coreper вернется к обсуждению 18-го пакета позже на этой неделе. Чувствуется, что государства-члены находятся недалеко от компромисса. Однако все еще остается огромный объем работы, особенно на техническом уровне – поэтому вряд ли санкции будут утверждены на этой неделе", – добавил он.

Комментируя позицию Венгрии и Словакии, которые угрожали заблокировать 18-й пакет санкций против России, пока не будет решен вопрос последствий отказа от поставок в ЕС российского газа и других энергоресурсов, дипломатический собеседник "ЕвроПравды" лишь сообщил, что "многие государства-члены поднимали вопрос обеспечения энергоресурсами".

Как известно, в проект 18-го пакета санкций ЕС против России вошло предложение снизить верхний предел цены на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже заявляла, что решение о снижении ценового потолка для российской нефти должно приниматься совместно с партнерами из G7 и будет обсуждаться на ближайшем саммите "Группы семи" в Канаде.

В то же время стало известно, что ЕС не будет самостоятельно снижать максимальную цену на российскую нефть, поскольку эту инициативу, скорее всего, не поддержит "Группа семи".