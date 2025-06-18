Правительство Чехии пережило вотум недоверия после биткойн-скандала

Правительство премьер-министра Чехии Петра Фиалы в среду пережило четвертую попытку выразить ему недоверие, которая на этот раз была связана с биткойн-скандалом вокруг его соратника и бывшего министра юстиции Павла Блажека.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Чешские депутаты проголосовали за вотум доверия правительству вечером в среду после примерно 34 часов дебатов, которые длились два дня.

Большую часть времени дискуссия велась вокруг взаимных обвинений правительства и оппозиции Чехии в том, кто из них более некомпетентен.

За недоверие проголосовали 94 депутата оппозиционных партий – ANO экс-премьера Андрея Бабиша, ультраправая SPD и Партия пиратов, которая с прошлого года находится в оппозиции.

Для объявления вотума недоверия нужно было не менее 101 голоса. В поддержку правительства, по подсчетам Novinky, проголосовали 98 депутатов действующей коалиции.

Напомним, поводом для вотума недоверия стал так называемый "биткоин-скандал", разгоревшийся после продажи Министерством юстиции Чехии биткоинов сомнительного происхождения почти на миллиард чешских крон.

Инцидент стоил должности министра юстиции Павелу Блажеку – близкому соратнику Фиалы – и произошел за несколько месяцев до парламентских выборов в Чехии, где сейчас лидирует ANO.

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