В пригороде Стокгольма произошел взрыв в доме, задержали двух подозреваемых

Шведская полиция расследует обстоятельства взрыва в жилом доме в пригороде Стокгольма, в настоящее время задержали двух подозреваемых.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел утром в районе Багармоссен, что на юго-востоке агломерации Стокгольма. Полиция получила сообщение около 9:00. Местные жители говорят, что слышали громкий взрыв и от взрывной волны у них задрожали окна. После того видели, как из подъезда убегают два человека в темной одежде.

По предварительной информации, взрыв произошел при входе в квартиру. Пострадавших в результате инцидента нет.

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"Нашу работу упрощает то, что все произошло утром и есть много свидетелей", – прокомментировал представитель полиции Стокгольма Даниэль Викдаль.

По факту происшествия открыли расследование о нанесении серьезного ущерба и серьезном нарушении законодательства в отношении взрывоопасных веществ.

Впоследствии сообщили о задержании двух человек, которые потенциально могут быть причастны к взрыву, но полиция продолжает поиски, не имея уверенности, что это именно те лица.

За последнее время в Швеции и в частности в агломерации Стокгольма произошли десятки подобных инцидентов. Предыдущий произошел только на прошлой неделе в районе Фарста, в том же доме, что и в декабре.

Инциденты связывают с деятельностью криминальных группировок, которые вербуют молодежь для выполнения "поручений" за вознаграждение.

В течение прошлого года шведская и датская полиция углубили сотрудничество из-за нарастающей проблемы вербовки шведских подростков для криминальных заданий в Копенгагене.

В Дании в ноябре объявили приговор 16-летнему подростку из Швеции, которого поймали на подготовке заказного убийства в Копенгагене.

Лица, которые устроили взрывы неподалеку от посольства Израиля в Копенгагене в начале октября, также оказались подростками из Швеции.