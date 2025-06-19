Парламент Нидерландов признал депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом

Нижняя палата парламента Нидерландов в четверг поддержала ходатайство, в котором депортация крымских татар в 1944 году Советским Союзом признается геноцидом.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента Нидерландов, пишет "Европейская правда".

В ходатайстве депутата Палаты представителей Нидерландов Дерка Бойсвика отмечается, что "различные страны признали массовое выселение крымских татар в 1944 году Советским Союзом геноцидом".

Там также указывается, что с момента оккупации Крыма в 2014 году многие крымские татары были безосновательно заключены в тюрьмы, подверглись пыткам или пропали без вести, чем "Россия, скорее всего, продолжила политику геноцида крымских татар".

Палата представителей "выражает свою позицию о признании массовой депортации крымских татар в 1944 году по современным стандартам геноцидом и осуждает ее", а также просит правительство определить, можно ли признать геноцид крымских татар, говорится в ходатайстве.

Министр иностранных дел Андрей Сибига приветствовал решение нижней палаты парламента Нидерландов, назвав его "мощным жестом солидарности с крымскотатарским народом, который до сих пор подвергается преследованиям".

"Я благодарю Нидерланды за то, что они стали седьмой страной за пределами Украины, которая признала это преступление геноцидом, и призываю все другие страны сделать то же самое. Это правильный шаг", – подчеркнул он на Х.

Среди прочего, депортацию крымских татар признали геноцидом парламенты стран Балтии, Канады, Польши и Чехии.