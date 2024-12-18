Сенат Чехии единогласно признал депортацию крымских татар геноцидом

Сенат Чехии в среду, 18 декабря, признал массовую депортацию крымских татар актом геноцида.

Об этом сообщила глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева, передает "Европейская правда".

Мезенцева заявила, что сенат Чехии единогласно признал массовую депортацию крымских татар актом геноцида.

Как говорится на сайте Сената, 76 сенаторов присутствовали, из них 70 проголосовали "за", четверо воздержались, против не проголосовал никто.

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Фото: Facebook

"Слово от делегации предоставили Мустафе Джемилеву. Сенат аплодирует стоя", – добавила она.

В 2022 году Палата общин Канады единогласно признала массовую депортацию крымских татар актом геноцида. Ранее депортацию крымских татар признали геноцидом в Украине, Латвии и Литве.

В июле 2024 года польский Сейм (нижняя палата парламента) принял постановление о почтении памяти жертв геноцида крымских татар в 1944 году, когда их депортировала из Крыма советская власть.

В октябре эстонский парламент принял заявление к 80-й годовщине массовой депортации крымских татар, которую признал актом геноцида.