Дуда отреагировал на победу Навроцкого на выборах президента Польши

Действующий президент Польши Анджей Дуда поздравил поддерживаемого оппозицией Кароля Навроцкого с победой на президентских выборах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Х.

Дуда поблагодарил польских граждан "за то, что выполнили свой гражданский долг", а также за то, что "взяли на себя ответственность за Польшу".

"Я еще раз поздравляю новоизбранного президента Кароля Навроцкого с победой на выборах. Это была тяжелая, порой болезненная, но чрезвычайно отважная борьба за Польшу, за то, как должны вестись дела нашей родины. Спасибо за эту героическую борьбу до последней минуты кампании", – отметил действующий польский президент.

Он также выразил другому кандидату Рафалу Тшасковскому благодарность "за решительность в борьбе за президентское кресло".

"Спасибо за готовность взять на себя ответственность за Польшу. Родина – это наше общее большое дело", – резюмировал Дуда.

По итогам подсчета голосов со 100% избирательных участков, Навроцкий набрал 50,89% голосов, а Тшасковский – 49,11%.

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