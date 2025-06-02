Дуда відреагував на перемогу Навроцького на виборах президента Польщі

Чинний президент Польщі Анджей Дуда привітав підтримуваного опозицією Кароля Навроцького з перемогою на президентських виборах.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав в Х.

Дуда подякував польським громадянам "за те, що виконали свій громадянський обов'язок", а також за те, що "взяли на себе відповідальність за Польщу".

"Я ще раз вітаю новообраного президента Кароля Навроцького з перемогою на виборах. Це була важка, часом болюча, але надзвичайно відважна боротьба за Польщу, за те, як повинні вестися справи нашої батьківщини. Дякую за цю героїчну боротьбу до останньої хвилини кампанії", – зазначив чинний польський президент.

Він також висловив іншому кандидату Рафалу Тшасковському подяку "за рішучість у боротьбі за президентське крісло".

"Дякую за готовність взяти на себе відповідальність за Польщу. Батьківщина – це наша спільна велика справа", – резюмував Дуда.

За підсумками підрахунку бюлетенів зі 100% виборчих дільниць, Навроцький набрав 50,89% голосів, а Тшасковський – 49,11%.

Вибори президента Польщі є вирішальними для формування політики країни, також вони засвідчили зміну ставлення до України. Деталі – у статті "Менше зло" не лише для України: хто і завдяки чому стане новим президентом Польщі.